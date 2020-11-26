Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı programının dün akşamki konukları Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ile HaberTürk Güvenlik Politikaları Başkanı Mete Yarar oldu. İkili arasında çıkan sıcak atışma yerine şiddetli bir tartışmaya bıraktı.

Ankara'dan yayına bağlanan Zeyrek, "Başka var mı konuşacak?" demesi üzerine Yarar, "12'den sonra kabağa dönüşüyor" ifadesini kullandı. Bunun üzerine Zeyrek, "Fareye dönüşmekten iyidir diye düşünüyorum" yanıtını verdi. "Katılıyorum katılıyorum" diye yanıtını geçiştiren Yarar'ın ardından Zeyrek değerlendirmelerini sürdürdü. Bir süre daha konuşmasına devam eden Zeyrek ve stüdyo konukları, Yarar'ın dakikalar sonra verdiği tepkiyle şaşkına döndü.

"DENİZ İLE KAFA KAFAYA GİRERİM"

Zeyrek'in kendisine 'fare' demesine sinirlenen Yarar "Bana bir daha hayvan lakabı takarsa Deniz ile kafa kafaya girerim, söylüyorum" dedi. Sözlerine "Ben ona 'kabak' dedim, adam gibi 'fare' lafını geri alsın" diye devam eden Yarar, "Edepse son kez söylüyorum, bana fare lakabı takamaz" dedi.

Deniz Zeyrek'in "Ben kendime söyledim" sözlerini dinlemeyen Yarar, "Bakarsın sosyal medyaya, geçen hafta edep dersi veriyordun, bir daha seninle aynı programa çıkan var ya..." diyerek stüdyoyu terk etti. Stüdyodakilerin sakinleştirme çabaları ise yetersiz kaldı.

DENİZ ZEYREK KİMDİR?

Deniz Zeyrek (d. 10 Ekim 1972; Susuz, Kars), Türk gazeteci, köşe yazarı.

Deniz Zeyrek, Gürcistan göçmeni Terekeme kökenli bir ailede dünyaya gelmiştir. Gazetecilik yaşamına 1994 yılında Evrensel'de başlamış, ardından 1996 yılında Radikal'de haber müdürlüğü, Ankara temsilciliği, Ankara istihbarat şefliği ve diplomasi muhabirliği görevlerinde bulunmuştur. Yaptığı iki haberden dolayı 2003 yılında Sedat Simavi Ödülleri'nin övgü ödülüne layık görülmüştür. Radikal kapatıldıktan sonra 2013'te Hürriyet gazetesine geçerek Ankara temsilciliği yapan Zeyrek, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasının ardından CNN Türk'te yayınlanan Parametre programındaki görevine, iki hafta sonrada Hürriyet'teki köşesine son verilmiştir. 2018 yılında Sözcü gazetesine geçmiş olup yazılarına burada devam etmektedir.