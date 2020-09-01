Televizyon kanallarında ve haber kanallarında sık sık gördüğümüz isimlerden birisi Mete Yarar. Yarar, genellikle siyaset ve orta doğu hakkında yorumlarıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda güvenlik uzmanı olan Mete Yarar'ın biyografisi araştırılıyor. Peki, Mete Yarar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

METE YARAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

10 Nisan 1967 yılında Samsun'da dünyaya gelen Mete Yarar, 53 yaşında.

1988 yılında Kara Harp Okulu'ndan piyade teğmen olarak mezun olduktan sonra 16 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptı. 10 yılı aşkın bir süre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yaptı, sınır ötesi operasyonlarda yer aldı. Son görev yeri olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan binbaşı rütbesi ile 2004 yılında emekliliğine 1,5 yıl kala kendi isteğiyle ayrıldı.

Askerlikten ayrıldıktan sonra, ticaret yapmaya başladı. 2004'ten itibaren Ortadoğu ülkeleri ve özellikle Irak ile ticaret yapmak isteyen kişi ve kuruluşlara, olası riskler hakkında danışmanlık hizmeti verdi.Basın yayın organlarında "güvenlik uzmanı" sıfatıyla köşe yazarlığı ve yorum yapmaktadır.

2015 yılında "60 Yıllık İttifakta Son Gün" başlıklı bir romanı, 2016 yılında da "Bu Delileri Bir Araya Getirmeyecektiniz" başlıklı bir inceleme kitabı yayımlandı.TRT ve Habertürk TV için haberler çekmiş "Şahit Olun" adlı belgeselin yapımına katılıp sunuculuğunu üstlendi.Bir oğlu olduğu ilk eşinden boşanan Yarar, 10 Temmuz 2018 tarihinde televizyoncu Gülnaz Kudunoğlu ile evlendi.

METE YARAR NERELİ?

1967 yılında Samsun'da doğan, Mete Yarar'ın Samsunlu olduğu biliniyor.

METE YARAR'IN KİTAPLARI

60 Yıllık İttifakta Son Gün

Büyük İhanet

Oyunun Sonu

Darbenin Kayıp Saatleri

Bu Delileri Bir Araya Getirmeyecektiniz

Mesih Tanrıyı Kıyamete Zorlamak (Ceyhun Bozkurt ile birlikte)