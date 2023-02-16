Metehan Guclu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Metehan Guclu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Metehan Guclu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Metehan Guclu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Metehan Guclu 2 Nisan 1999 tarihinde Montfermeil şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Metehan Güçlü şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Metehan Guclu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OG yapmaktadır. Metehan Guclu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Emmen futbol takımında oynamaktadır. FC Emmen takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Metehan Guclu'nin FC Emmen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Metehan Guclu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/metehan.guclu9/

Metehan Guclu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Metehan Guclu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Metehan Guclu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Metehan Guclu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında PSG Jugend

1 Temmuz 2014 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2016 yılında Paris SG U19

3 Temmuz 2017 yılında Paris SG B

31 Ağu 2019 yılında Rennes

1 Temmuz 2020 yılında Valenciennes FC

30 Haziran 2021 yılında Rennes

31 Ocak 2022 yılında FC Emmen

30 Haziran 2022 yılında Rennes

22 Temmuz 2022 yılında FC Emmen

Metehan Guclu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Metehan Guclu şuan FC Emmen takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Metehan Guclu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Bondy (2008-2012), FC Paris Saint-Germain (2012-2017)

Türkiye U21 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 11 numaralı formasıyla 15 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 9 numaralı formasıyla 18 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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