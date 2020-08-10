Meteoroloji'den yaz yağmuru uyarısı! 10 Ağustos hava durumu raporu

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre,yurdun büyük bir kesimi kuvvetli rüzgar ve yağışların etkisi altına giriyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi ile doğu Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağış bekleniyor. İşte 10 Ağustos hava durumu raporu...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Bursa, Eskişehir, Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Konya'nın batı kesimleri, Sivas ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Ordu'nun iç kesimleri, Erzincan ve Malatya'nın batısı ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile yarın zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Osmaniye, Hatay kıyıları ve K. Maraş'ın batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 36°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

OSMANİYE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Konya'nın batı ilçeleri, Sivas ve Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların geec saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçlerinde yerel olmak üzere kuvvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Erzincan ve Malatya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Ege fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu yer yer 6 (60km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusunda yer yer 2,5m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), yer yer 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0m Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatı, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi.