Meteoroloji hava durumu 7 Kasım Perşembe 2019 son dakika | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 7 Kasım Perşembe hava durumu son dakika! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 7 Kasım Perşembe hava durumu son dakika bilgisine göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor. Vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyor. Peki 7 Kasım Perşembe hava durumu nedir? İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumunu haberimizde sizler için araştırdık...
Meteoroloji 7 Kasım Perşembe hava durumu son dakika bilgisine göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor. Vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyor. Peki 6 Kasım hava durumu nedir? Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Pastırma sıcakları ne zaman gelecek? İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumunu haberimizde sizler için araştırdık...
METEOROLOJİ 7 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU SON DAKİKA | BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 7 KASIM 2019
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahmin raporlarına buradan ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava koşulların öğrenebilirsiniz.
İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL? İSTANBUL HAVA DURUMU BUGÜN 7 KASIM PERŞEMBE 2019
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR HAVA DURUMU BUGÜN 7 KASIM PERŞEMBE 2019
°C, 25°C
Parçalı bulutlu, az bulutlu
ANKARA HAVA DURUMU BUGÜN 7 KASIM PERŞEMBE 2019
°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
MARMARA HAVA DURUMU 7 KASIM PERŞEMBE 2019
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
EGE HAVA DURUMU 7 KASIM PERŞEMBE 2019
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ HAVA DURUMU 7 KASIM PERŞEMBE 2019
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU HAVA DURUMU 7 KASIM PERŞEMBE 2019
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KONYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ HAVA DURUMU 7 KASIM PERŞEMBE 2019
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU 7 KASIM PERŞEMBE 2019
Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ÇORUM °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
SAMSUN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 7 KASIM PERŞEMBE 2019
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatleirnde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KARS °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
MALATYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 7 KASIM PERŞEMBE 2019
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde batısı yer yer puslu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz'de; güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusunda 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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