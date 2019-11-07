Meteoroloji hava durumu 7 Kasım Perşembe 2019 son dakika | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 7 Kasım Perşembe hava durumu son dakika bilgisine göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor. Vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyor. Peki 6 Kasım hava durumu nedir? Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Pastırma sıcakları ne zaman gelecek? İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu, Ankara hava durumunu haberimizde sizler için araştırdık...

METEOROLOJİ 7 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU SON DAKİKA | BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 7 KASIM 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahmin raporlarına buradan ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava koşulların öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL? İSTANBUL HAVA DURUMU BUGÜN 7 KASIM PERŞEMBE 2019

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU BUGÜN 7 KASIM PERŞEMBE 2019

°C, 25°C

Parçalı bulutlu, az bulutlu



ANKARA HAVA DURUMU BUGÜN 7 KASIM PERŞEMBE 2019

°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

MARMARA HAVA DURUMU 7 KASIM PERŞEMBE 2019

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

EGE HAVA DURUMU 7 KASIM PERŞEMBE 2019

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ HAVA DURUMU 7 KASIM PERŞEMBE 2019

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU 7 KASIM PERŞEMBE 2019

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KONYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU 7 KASIM PERŞEMBE 2019

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU 7 KASIM PERŞEMBE 2019

Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ÇORUM °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

SAMSUN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 7 KASIM PERŞEMBE 2019

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatleirnde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KARS °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

MALATYA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU 7 KASIM PERŞEMBE 2019 ​​​​​​​

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde batısı yer yer puslu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz'de; güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusunda 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.