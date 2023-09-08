Meteoroloji açıkladı? Bu gün hava durumu nasıl olacak? 8 Eylül Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:
Rüzgârın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğlen kuzey kıyıları ile akşam saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 34°C
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Düzce, Bolu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu
VAN °C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu batı ve güneybatıdan yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, güneyi açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde geneli, akşam saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyi 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi ilk saatler ile gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam ve gece saatlerinde batısında yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusu yer yer 2,5m Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, öğleden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.