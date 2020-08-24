Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları artıyor!
Meteorolojinin değerlendirmelerine göre, hafta boyunca sıcaklıkların artacağı, bazı kesimlerde ise mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Trakya kesiminin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının biraz artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif, Marmara Bölgesinde kuzeydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzeydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu
İSTANBUL'DA HAVA BUGÜN NASIL?
°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık