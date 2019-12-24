İstanbul'a kar yağacak mı? | İstanbul kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Bu soru birçok İstanbullu tarafından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili bilgiler yayımlandı. Peki İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte Ayrıntılar...

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Birkaç gündür kendisini hissettiren soğuk havanın ardından Mega Kentte yaşayan vatandaşların gündemini oluşturan 'İstanbul'da kar ne zaman yağacak?' sorusu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yanıtlandı. MGM, İstanbul'da kar yağışının hafta sonu itibariyle karla karışık gerçekleşebileceğini tahminlerine ekledi.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji, yarından itibaren sıcaklıkların düşeceğini duyurdu. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN ANKARA İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Sıcaklıkların düşeceği bölgede Ankara'nın yüksek kesimlerine kar yağacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü de kar yağışının devam edeceği belirtilirken özellikle sabah saatlerinde sürücüler sis ve don olayına karşı uyarılıyor. Cuma günü ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor.