Meteoroloji açıkladı: Kar ve karla karışık yağmur etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Van,Kars ve Iğdır çevreleri ile Ağrı’nın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir illerinin kuzey ilçelerinin yağmurlu, bu sabah saatlerinde Van,Kars ve Iğdır çevreleri ile Ağrı’nın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli,Balıkesir ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece Muğla çevrelerinin çok bulutlu, Muğla'nın kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, gece çok bulutlu, kıyı ilçeleri sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sisli
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile beraber buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu
KASTAMONU °C, 9°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu,
SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Van,Kars ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı az bulutlu ve sisli
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı az bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu