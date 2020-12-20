Meteoroloji açıkladı: Kar ve karla karışık yağmur etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir illerinin kuzey ilçelerinin yağmurlu, bu sabah saatlerinde Van,Kars ve Iğdır çevreleri ile Ağrı’nın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli,Balıkesir ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece Muğla çevrelerinin çok bulutlu, Muğla'nın kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, gece çok bulutlu, kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sisli

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile beraber buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu

KASTAMONU °C, 9°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu,

SAMSUN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Van,Kars ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Parçalı az bulutlu ve sisli

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı az bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu