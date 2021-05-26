Meteoroloji açıkladı: O iller için gök gürültülü yağış uyarısı! İşte 26 Mayıs Çarşamba il il, haritalı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakası hafif sağanak, öğleden sonra Denizli, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakasının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı bulutlu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı bulutlu sabah ilk saatlerde Avrupa yakası hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 27°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, doğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı bulutlu

IĞDIR °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren doğusu 7; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, batısı doğu ve güneydoğudan 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinden itibaren 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, Antalya Körfezi güneydoğudan; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.