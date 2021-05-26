Meteoroloji açıkladı: O iller için gök gürültülü yağış uyarısı! İşte 26 Mayıs Çarşamba il il, haritalı hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt geneli hava durumu hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılarak vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakası hafif sağanak, öğleden sonra Denizli, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
İç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakasının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı bulutlu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı bulutlu sabah ilk saatlerde Avrupa yakası hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu, doğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu
IĞDIR °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 23°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren doğusu 7; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, batısı doğu ve güneydoğudan 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinden itibaren 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, Antalya Körfezi güneydoğudan; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.