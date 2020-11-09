Meteoroloji açıkladı: Ülke genelinde yağış beklenmiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği gözleniyor. Peki, 9 Kasım Pazartesi, hava nasıl olacak? İşte 9 Kasım Pazartesi hava durumu...
Yeni haftanın ilk gününde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumuna ilişkin yeni tahminler belirtildi. Meteoroloji'nin açıklamasında, "Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifade ediliyor. Peki, 9 Kasım Pazartesi, hava nasıl olacak? İşte 9 Kasım Pazartesi hava durumu...
9 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz çevrelerinde yer yer pus ve sis beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor
BURSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 23°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
KARS -3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu