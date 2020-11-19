Meteoroloji tarafından yapılan günlük hava durumu tahminlerine göre bugün yurdumuzda Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgelerimize sağanak yağış görülmesi beklenirken, Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülmesi tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Yağışla birlikte güneybatı kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; sabah ilk saatlerden itibaren Muğla’nın güney (Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer), Antalya’nın batı (Kaş, Demre, Finike, Elmalı, Kumluca, Kemer) ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile akşam saatlerine kadar Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevrelerinin ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla’nın güney ilçelerinde (Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

MANİSA °C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Antalya’nın batı ilçelerinde (Kaş, Demre, Finike, Elmalı, Kumluca, Kemer) kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Kaş, Demre, Finike, Elmalı, Kumluca ve Kemer ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar Ardahan çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölgenin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Erzincan, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ °C, 8°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin (Siirt hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m ; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), kuzeyi 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 3,0 ila 4,0m; Görüş: Orta, Fırtına anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zaman zaman 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4-6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.