Meteoroloji bölge uyardı: Yağmur, buzlanma, don, sis ve pus etkili olacak! işte 27 Şubat 2021 Cumartesi hava durumu
Meteorolojinin tahminlerine göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Birçok ilimizde gece saatlerinden itibaren yağmur etkili olacak, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile sis ve pusun etkili olması bekleniyor. Kar örtüsünün etkili olduğu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ tehlikesine karşı dikkat edilmesi gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 27 Şubat 2021 Cumartesi gününe ilişkin hava durum raporuna göre kuzeybatı parçalı parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Gece saatlerinde Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri ile İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde güzel hava yerini yağmura bırakacak. Bu iller dışında kalan diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Öte yandan bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey ve iç kesimlerde artması beklenirken, diğer yerlerde değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
EDİRNE °C, 19°C
İSTANBUL °C, 13°C
KIRKLARELİ °C, 17°C
KOCAELİ °C, 17°C
EGE
A.KARAHİSAR °C, 14°C
DENİZLİ °C, 20°C
İZMİR °C, 19°C
MANİSA °C, 19°C
AKDENİZ
ADANA °C, 21°C
ANTALYA °C, 19°C
HATAY °C, 19°C
ISPARTA °C, 17°C
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 14°C
ÇANKIRI °C, 15°C
ESKİŞEHİR °C, 17°C
KONYA °C, 14°C
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 15°C
DÜZCE °C, 18°C
KASTAMONU °C, 16°C
ZONGULDAK °C, 12°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 16°C
RİZE °C, 12°C
SAMSUN °C, 15°C
TRABZON °C, 12°C
DOĞU ANADOLU
ERZİNCAN °C, 10°C
ERZURUM °C, 4°C
KARS °C, 5°C
VAN °C, 5°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 16°C
GAZİANTEP °C, 17°C
SİİRT °C, 15°C
ŞANLIURFA °C, 19°C