Meteoroloji bölge uyardı: Yağmur, buzlanma, don, sis ve pus etkili olacak! işte 27 Şubat 2021 Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 27 Şubat 2021 Cumartesi gününe ilişkin hava durum raporuna göre kuzeybatı parçalı parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Gece saatlerinde Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri ile İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde güzel hava yerini yağmura bırakacak. Bu iller dışında kalan diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Öte yandan bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde artması beklenirken, diğer yerlerde değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

EDİRNE °C, 19°C

İSTANBUL °C, 13°C

KIRKLARELİ °C, 17°C

KOCAELİ °C, 17°C

EGE

A.KARAHİSAR °C, 14°C

DENİZLİ °C, 20°C

İZMİR °C, 19°C

MANİSA °C, 19°C

AKDENİZ

ADANA °C, 21°C

ANTALYA °C, 19°C

HATAY °C, 19°C

ISPARTA °C, 17°C

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 14°C

ÇANKIRI °C, 15°C

ESKİŞEHİR °C, 17°C

KONYA °C, 14°C

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 15°C

DÜZCE °C, 18°C

KASTAMONU °C, 16°C

ZONGULDAK °C, 12°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 16°C

RİZE °C, 12°C

SAMSUN °C, 15°C

TRABZON °C, 12°C

DOĞU ANADOLU

ERZİNCAN °C, 10°C

ERZURUM °C, 4°C

KARS °C, 5°C

VAN °C, 5°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 16°C

GAZİANTEP °C, 17°C

SİİRT °C, 15°C

ŞANLIURFA °C, 19°C