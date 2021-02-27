Kayseri'de kan donduran olay! Kuyuda cansız bedeni bulunduMeteoroloji bölge uyardı: Yağmur, buzlanma, don, sis ve pus etkili olacak! işte 27 Şubat 2021 Cumartesi hava durumuBelçika Başbakanı Alexander De Croo açıkladı: "Bu sayılarla gevşeme mümkün değil"Theresa May, Twitter hesabında paylaştı! "Lütfen aşıyı olun"Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de Fenerbahçe'yi farklı yendiSon dakika | Bakan Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan ve artan illeri açıkladıMuhammed bin Selman kimdir? Cemal Kaşıkçı'yı Muhammed bin Selman mı öldürttü?Amerika Birleşik Devletleri Cemal Kaşıkçı raporunu açıkladı!Son dakika: Tekne faciası! Ölü ve kayıplar varBeşiktaş - Denizlispor maçında 3 gol!
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Meteoroloji bölge uyardı: Yağmur, buzlanma, don, sis ve pus etkili olacak! işte 27 Şubat 2021 Cumartesi hava durumu

Meteoroloji bölge uyardı: Yağmur, buzlanma, don, sis ve pus etkili olacak! işte 27 Şubat 2021 Cumartesi hava durumu

Meteorolojinin tahminlerine göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Birçok ilimizde gece saatlerinden itibaren yağmur etkili olacak, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile sis ve pusun etkili olması bekleniyor. Kar örtüsünün etkili olduğu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ tehlikesine karşı dikkat edilmesi gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 27 Şubat 2021 Cumartesi gününe ilişkin hava durum raporuna göre kuzeybatı parçalı  parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Gece saatlerinde Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri ile İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde güzel hava yerini yağmura bırakacak. Bu iller dışında kalan diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Öte yandan bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis  bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde artması beklenirken, diğer yerlerde değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde ise sıcaklıkların  mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji bölge uyardı: Yağmur, buzlanma, don, sis ve pus etkili olacakMeteoroloji bölge uyardı: Yağmur, buzlanma, don, sis ve pus etkili olacakMeteoroloji bölge uyardı: Yağmur, buzlanma, don, sis ve pus etkili olacakMeteoroloji bölge uyardı: Yağmur, buzlanma, don, sis ve pus etkili olacak

MARMARA

EDİRNE °C, 19°C

İSTANBUL °C, 13°C

KIRKLARELİ °C, 17°C

KOCAELİ °C, 17°C

EGE

A.KARAHİSAR °C, 14°C

DENİZLİ °C, 20°C

İZMİR °C, 19°C

MANİSA °C, 19°C

AKDENİZ

ADANA °C, 21°C

ANTALYA °C, 19°C

HATAY °C, 19°C

ISPARTA °C, 17°C

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 14°C

ÇANKIRI °C, 15°C

ESKİŞEHİR °C, 17°C

KONYA °C, 14°C

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 15°C

DÜZCE °C, 18°C

KASTAMONU °C, 16°C

ZONGULDAK °C, 12°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 16°C

RİZE °C, 12°C

SAMSUN °C, 15°C

TRABZON °C, 12°C

DOĞU ANADOLU

ERZİNCAN °C, 10°C

ERZURUM °C, 4°C

KARS °C, 5°C

VAN °C, 5°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 16°C

GAZİANTEP °C, 17°C

SİİRT °C, 15°C

ŞANLIURFA °C, 19°C

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT