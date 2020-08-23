Meteoroloji hava durumu 23 Ağustos tahminleri: O illere yağış uyarısı!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi! Sıcaklıkların giderek düştüğü son günlerde Meteoroloji'den de şiddetli yağış uyarıları da peş peşe gelmeye başladı. Yağışların Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize'nin doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli olacağı duyuruldu. Peki, hava nasıl olacak? İşte, Türkiye geneli il il 23 Ağustos hava durumu tahminleri.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Ordu, Tokat, Van ve Hakkari çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un Doğu İlçeleri, Trabzon'un Doğu İlçeleri, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğusunda kuvvetli, Giresun'un Doğu İlçeleri, Trabzon'un Doğu İlçeleri, Rize’nin doğu kesimleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğusunda kuvvetli(21-50 kg/m2), Giresun'un Doğu İlçeleri, Trabzon'un Doğu İlçeleri, Rize’nin doğu kesimleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması beklendiğinden (sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi) meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 25°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2), Giresun'un Doğu İlçeleri, Trabzon'un Doğu İlçeleri, Rize’nin doğu kesimleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı çok bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli, doğu kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu doğusu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van ve Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz’in doğusunda fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile sabah saatlerinde Batı Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) gece saatlerinde 6 (50 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), doğusu batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu 1,5 ila 2,5 m, Doğu Karadeniz’in doğusu yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) akşam saatlerinde yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinde yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Orta Ege’de yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Ege’de yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde Antalya Körfezi’nin batısı kuzeydoğudan 6 (50 km/sa); Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde doğusu 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah saatlerinde 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.