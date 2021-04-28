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  3. Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek| 28 Nisan Çarşamba hava durumu

Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek| 28 Nisan Çarşamba hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son hava tahmin raporlarına göre, yurdun genelinde parçalı bulut hava hakim olurken, Doğu Anadolu'nun doğusu ile batı kesimlerin çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. İşte 28 Nisan Çarşamba hava durumu...

Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek| 28 Nisan Çarşamba hava durumu

Meteoroloji yetkililerince yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin Doğu Anadolu'nun doğusu ile batı kesimlerin yer yer çok bulutlu; Kars, Iğdır, Hakkari ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklığının 3 ila 6 derece artarken, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneyi, Ege ile Göller Yöresi'nde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek| 27 Nisan Çarşamba hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

MANİSA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek| 27 Nisan Çarşamba hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek| 27 Nisan Çarşamba hava durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 20°C

Parçalı az bulutlu

GİRESUN °C, 20°C

Parçalı az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı az bulutlu, doğu kesimlerinin çok bulutlu; Kars, Iğdır, Hakkari ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı bulutlu

IĞDIR °C, 28°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek| 27 Nisan Çarşamba hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 11°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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