Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek| 28 Nisan Çarşamba hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son hava tahmin raporlarına göre, yurdun genelinde parçalı bulut hava hakim olurken, Doğu Anadolu'nun doğusu ile batı kesimlerin çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. İşte 28 Nisan Çarşamba hava durumu...
Meteoroloji yetkililerince yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin Doğu Anadolu'nun doğusu ile batı kesimlerin yer yer çok bulutlu; Kars, Iğdır, Hakkari ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklığının 3 ila 6 derece artarken, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneyi, Ege ile Göller Yöresi'nde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
MANİSA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
MUĞLA °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı az bulutlu
GİRESUN °C, 20°C
Parçalı az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı az bulutlu, doğu kesimlerinin çok bulutlu; Kars, Iğdır, Hakkari ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu
IĞDIR °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık