Meteoroloji yetkililerince yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin Doğu Anadolu'nun doğusu ile batı kesimlerin yer yer çok bulutlu; Kars, Iğdır, Hakkari ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklığının 3 ila 6 derece artarken, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneyi, Ege ile Göller Yöresi'nde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

MANİSA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 20°C

Parçalı az bulutlu

GİRESUN °C, 20°C

Parçalı az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı az bulutlu, doğu kesimlerinin çok bulutlu; Kars, Iğdır, Hakkari ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı bulutlu

IĞDIR °C, 28°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 11°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık