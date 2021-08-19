Meteoroloji duyurdu: Marmara ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak etkisini gösterecek! Hava bugün nasıl olacak 19 Ağustos 2021 Perşembe?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz, Bursa, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu ve Samsun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte "Hava bugün nasıl olacak 19 Ağustos 2021 Perşembe?" sorularının yanıtları...
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya, göre ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz, Bursa, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu ve Samsun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Kırklareli çevreleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 20°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 17°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 23°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 19°C, 36°C
Az bulutlu
ERZURUM 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 16°C, 30°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık