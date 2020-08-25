Meteoroloji duyurdu: Yurt genelinde sıcak hava etkili olacak!
Meteorolojinin açıklamalarına göre, hava durumunda bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde sıcak hava hafta boyu etkili olacak.
Geçtiğimiz haftaya göre sıcaklıkların tekrar yükselişe geçtiği bir hafta bizleri bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede; "Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifade edildi.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?
°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık