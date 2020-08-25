Meteoroloji duyurdu: Yurt genelinde sıcak hava etkili olacak!

Geçtiğimiz haftaya göre sıcaklıkların tekrar yükselişe geçtiği bir hafta bizleri bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede; "Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifade edildi.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık