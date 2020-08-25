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  3. Meteoroloji duyurdu: Yurt genelinde sıcak hava etkili olacak!

Meteoroloji duyurdu: Yurt genelinde sıcak hava etkili olacak!

Meteorolojinin açıklamalarına göre, hava durumunda bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde sıcak hava hafta boyu etkili olacak.

Meteoroloji duyurdu: Yurt genelinde sıcak hava etkili olacak!

Geçtiğimiz haftaya göre sıcaklıkların tekrar yükselişe geçtiği bir hafta bizleri bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede; "Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifade edildi.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık



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