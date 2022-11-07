Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! 6 ilde sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 ile için sarı kodlu için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bugün öğlenden sonra başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek yağışlarda ani sel, su baskını ve taşkın gibi durumlar için tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

6 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ VAR

Meteorolojiden yapılan açıklamada "Öğleden sonra ise Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Diyarbakır'ın batısı ve Malatya'nın doğusunda yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.