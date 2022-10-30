Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! O illerimizde yaşayanların dikkatine: Yarın başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın 9 ilde yaşanacak olan toz taşınımından dolayı uyarılarda bulunarak tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! O illerimizde yaşayanların dikkatine: Yarın başlıyor!

Zaman zaman ülkemize Suriye tarafından gelen ve görüldüğü illerde etkisini büyük bir şekilde gösteren toz taşımı konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bilgilendirme geldi. Görüldüğü illerde çamur şeklinde görülen yağmurlar ile etkisini gösteren toz taşınımı için 9 ilde yaşayanlara yarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! O illerimizde yaşayanların dikkatine: Yarın başlıyor!

9 İL ETKİLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da görülecek olan toz taşınımı için "Yarın sabah saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da, Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor." şeklinde paylaşım yaptı.

Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklindeki yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! O illerimizde yaşayanların dikkatine: Yarın başlıyor!

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