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Meteoroloji Güneydoğu Anadolu için uyardı! Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için Suriye kaynaklı toz uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada tozun görüş mesafesini etkileyebileceği ve çamur yağışına neden olabileceği ifade edildi.

Meteoroloji Güneydoğu Anadolu için uyardı! Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun, güneyli yüksek seviye rüzgarları ile Güneydoğu Anadolu'ya taşınacağı tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, "Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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