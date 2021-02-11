Meteoroloji gününü bile açıkladı: Hava buz kesecek, kar geliyor

Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk ve karlı havaya bırakmaya hazırlanıyor.

8-17 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle kuzeybatı kesimlerden başlayarak 8-17 derece azalması ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI

Pazar günü Marmara ve Batı Karadeniz'den başlamak üzere gelecek hafta kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

ULAŞIMDA AKSAMA, BUZLANMA VE DON

En az 10 gün boyunca etkili olacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasının, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışları ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarlarla neden olabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.