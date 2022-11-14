Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve açık hava etkili olacak! İşte bugünün hava durumu...

Meteorolojinin değerlendirmelerine göre 14 Kasım 2022 Pazartesi gününde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak yağışların etkili olacağı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Yeni haftanın ilk gününde hava durumu vatandaşların odağında yer alıyor. Özellikle yurt genelinde birçok bölgede yağış beklenmezken hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 14 Kasım 2022 Pazartesi hava durumu haberimizde...

Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve açık hava etkili olacak! İşte bugünün hava durumu...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 14 Kasım 2022 Pazartesi gününün hava durumu için şu değerlendirme yapıldı:

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı az bulutlu

Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve açık hava etkili olacak! İşte bugünün hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve açık hava etkili olacak! İşte bugünün hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve açık hava etkili olacak! İşte bugünün hava durumu...

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
13 Kasım 2022 Pazar günlük hava tahmin raporu: O illerimizi sağanak yağış bekliyor!
13 Kasım 2022 Pazar günlük hava tahmin raporu: O illerimizi sağanak yağış bekliyor!
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! O illerde sağanak yağış, sis ve pus etkili olacak! İşte il il hava durumu...
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! O illerde sağanak yağış, sis ve pus etkili olacak! İşte il il hava durumu...
Meteoroloji'den Kuzey Egelilere kritik uyarı! Yarın sabah saatlerinden itibaren...
Meteoroloji'den Kuzey Egelilere kritik uyarı! Yarın sabah saatlerinden itibaren...
11 Kasım Cuma hava durumu: Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı!
11 Kasım Cuma hava durumu: Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı!
Son Haberler
Altın haftaya düşüşle başladı! İşte 14 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları
Altın haftaya düşüşle başladı! İşte 14 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları
Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve açık hava etkili olacak! İşte bugünün hava durumu...
Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve açık hava etkili olacak! İşte bugünün hava durumu...
What does it mean to see a broken glass in a dream? What does it mean?
What does it mean to see a broken glass in a dream? What does it mean?
Senger isminin anlamı nedir, Senger ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Senger isminin anlamı nedir, Senger ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak, o illerde karla karışık yağmur görülecek! İşte 10 Kasım 2022 Perşembe hava durumu...
Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak, o illerde karla karışık yağmur görülecek! İşte 10 Kasım 2022 Perşembe hava durumu...
9 Kasım Çarşamba hava durumu: Meteoroloji uyardı: Hazırlıklı olun! O bölgelere kar yağacak!
9 Kasım Çarşamba hava durumu: Meteoroloji uyardı: Hazırlıklı olun! O bölgelere kar yağacak!
Çok Okunanlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “6 can kaybımız var, 83 yaralıdan 39 taburcu oldu”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “6 can kaybımız var, 83 yaralıdan 39 taburcu oldu”
SON DAKİKA: Süleyman Soylu, bombayı bırakan kişinin göz altına alındığını açıkladı
SON DAKİKA: Süleyman Soylu, bombayı bırakan kişinin göz altına alındığını açıkladı
Mısır'dan taziye açıklaması "Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne içten taziyelerimizi iletiyoruz"
Mısır'dan taziye açıklaması "Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne içten taziyelerimizi iletiyoruz"
Slovenya'nın yeni ve ilk kadın cumhurbaşkanı Pirc Musar, oldu
Slovenya'nın yeni ve ilk kadın cumhurbaşkanı Pirc Musar, oldu
6 Kasım 2022 Salı hava durumu: Hazırlıklı olun kar geliyor! O illerde sağanak yağış ve kar bekleniyor!
6 Kasım 2022 Salı hava durumu: Hazırlıklı olun kar geliyor! O illerde sağanak yağış ve kar bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! 6 ilde sağanak yağış bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! 6 ilde sağanak yağış bekleniyor!
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?