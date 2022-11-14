Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve açık hava etkili olacak! İşte bugünün hava durumu...

Yeni haftanın ilk gününde hava durumu vatandaşların odağında yer alıyor. Özellikle yurt genelinde birçok bölgede yağış beklenmezken hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 14 Kasım 2022 Pazartesi hava durumu haberimizde...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 14 Kasım 2022 Pazartesi gününün hava durumu için şu değerlendirme yapıldı:

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Haberin Devamı

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Haberin Devamı

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 19°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık