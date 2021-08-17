Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin genelinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava etkisini gösterirken Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Ordu çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtildi. Hava sıcaklığı ise iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile zamanla Ordu, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, zamanla Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık