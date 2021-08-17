Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek!
Meteorolojiden alınan son verilere göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Ordu çevrelerinde sağanak yağışlar devam ederken yurdun diğer bölgelerinde ise parçalı bulutlu havanın etkili olacağı bilgisi verildi. Sıcaklıklar ise iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin genelinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava etkisini gösterirken Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Ordu çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtildi. Hava sıcaklığı ise iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile zamanla Ordu, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, zamanla Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık