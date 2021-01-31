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Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı bilgisi verildi. önümüzdeki haftada sıcaklıklar artarken soğuk hava ise yurdu terk edecek.

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji'den yapılan kritik açıklamaya göre hava sıcaklıklarının artacağı yurdumuzda gece saatlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın olacağı ve vatandaşların çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA

Parçalı bulutlu 8 derece

İSTANBUL

Parçalı ve az bulutlu 13 derece

İZMİR

Parçalı ve az bulutlu 16 derece

ADANA

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece

ANTALYA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19 derece

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat

SAMSUN

Çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu 14 derece

TRABZON

Çok bulutlu, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 14 derece

ERZURUM

Çok bulutlu ve kar yağışlı 1 derece

DİYARBAKIR

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli ve yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 3 derece

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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