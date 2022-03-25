Galatasaray'da Marcao gelişmesi! 25 milyon euroya...Mustafa Sarıgül, hızını alamadı bu defa kendini tokatladı! İzleyenler gözlerine inanamadı! "Bu adam iyice şaşırdı"Ramazan bayramı ne zaman, ayın kaçında 2022? Ramazan bayramı tarihi DiyanetAlp Navruz ve Ayça Ayşin Turan ilk kez görüntülendi! Çiçeği burnunda çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadıMeteoroloji kahini Kerem Ökten müjdeyi verdi! Tişörtleri hazırlayın, sıcaklıklar 25 dereceye çıkacak!Son dakika! Valerien Ismael resmen Beşiktaş'ta! İmzalar atıldı!Bakan Vedat Bilgin'in Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı duygulandırdı: Varlığında onun hep kardeşliğini hissediyordum, yokluğunda acısınıSeren Serengil ortalığı karıştırdı! Zeynep Yılmaz eski eşi Acun Ilıcalı ile anılmasına kızdıMelih Gökçek, Temel Karamollaoğlu'nun haline çok üzüldü! "Kendini bu duruma düşürme be abi!"ORC Araştırma'nın son seçim anketinde flaş sonuçlar! Z kuşağının tercihleri belli oldu! İşte partilerin oy oranları...
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Meteoroloji kahini Kerem Ökten müjdeyi verdi! Tişörtleri hazırlayın, sıcaklıklar 25 dereceye çıkacak!

Meteoroloji kahini Kerem Ökten müjdeyi verdi! Tişörtleri hazırlayın, sıcaklıklar 25 dereceye çıkacak!

Meteorolojiye fısıldayan adam olarak bilinen uzman Kerem Ökten, vatandaşa ilkbahar müjdesini verdi. Sıcaklıkların artacağına dikkat çeken Ökten, "Tişörtleri hazırlayın" dedi.

Meteoroloji kahini Kerem Ökten müjdeyi verdi! Tişörtleri hazırlayın, sıcaklıklar 25 dereceye çıkacak!

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabında okurlarına sunduğu tahminlerle son zamanların en gözde isimlerinden biri haline geldi. Özellikle saati saatine nokta atışı yaptığı kar yağışı tahminleriyle geniş bir kitleye ulaşan Ökten, bu defa ilkbahar müjdesini fısıldadı. "Tişörtleri hazırlayın" diyen Meteoroloji uzmanı, vatandaşa sıcaklıkların artacağını duyurdu.

Meteoroloji kahini Kerem Ökten müjdeyi verdi! Tişörtleri hazırlayın, sıcaklıklar 25 dereceye çıkacak! Pazar gününden itibaren mutlak bahar!

"TİŞÖRTLERİ HAZIRLAYIN"

Kerem Ökten, Nisan ayı itibariyle sıcaklıkların 25 dereceye ulaşacağını bildirerek, "Nisan'ın ilk haftası için tişörtleri hazırlayın. Sıcaklık 25 dereceye çıkacak. Kemiklerimiz ısınmaya başlayacak. Pazar gününden itibaren mutlak bahar geliyor" ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji kahini Kerem Ökten müjdeyi verdi! Tişörtleri hazırlayın, sıcaklıklar 25 dereceye çıkacak! Pazar gününden itibaren mutlak bahar!Meteoroloji kahini Kerem Ökten müjdeyi verdi! Tişörtleri hazırlayın, sıcaklıklar 25 dereceye çıkacak! Pazar gününden itibaren mutlak bahar!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT