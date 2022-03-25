Meteoroloji kahini Kerem Ökten müjdeyi verdi! Tişörtleri hazırlayın, sıcaklıklar 25 dereceye çıkacak!

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabında okurlarına sunduğu tahminlerle son zamanların en gözde isimlerinden biri haline geldi. Özellikle saati saatine nokta atışı yaptığı kar yağışı tahminleriyle geniş bir kitleye ulaşan Ökten, bu defa ilkbahar müjdesini fısıldadı. "Tişörtleri hazırlayın" diyen Meteoroloji uzmanı, vatandaşa sıcaklıkların artacağını duyurdu.

"TİŞÖRTLERİ HAZIRLAYIN"

Kerem Ökten, Nisan ayı itibariyle sıcaklıkların 25 dereceye ulaşacağını bildirerek, "Nisan'ın ilk haftası için tişörtleri hazırlayın. Sıcaklık 25 dereceye çıkacak. Kemiklerimiz ısınmaya başlayacak. Pazar gününden itibaren mutlak bahar geliyor" ifadelerine yer verdi.