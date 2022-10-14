Meteoroloji o bölgelerde yaşayanları tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu...

Meteorolojinin değerlendirmelerine göre 14 Ekim 2022 Cuma gününde Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz ,İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve 5 ilde havanın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer yerlerde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. İl il hava durumu haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye genelinde son günlerde hava sıcaklıkları bazı illerde düşmeye başlarken sağanak yağışlar da yeniden kendini göstermeye başladı. Yurdun birçok kesiminde 14 Ekim 2022 Cuma gününde hava sıcaklıkları düşerken son durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için il il hava durumu haberimizde...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 14 EKİM 2022 CUMA?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 14 Ekim 2022 Cuma gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin edildi:

Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji o bölgelerde yaşayanları tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji o bölgelerde yaşayanları tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu...

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji o bölgelerde yaşayanları tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri ile gece saatlerinde Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile zamanla il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 17°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile gece saatlerinde düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji o bölgelerde yaşayanları tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu...

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 26°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

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