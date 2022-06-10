Meteoroloji o illeri ısrarla uyardı! Kuvvetli yağış geliyor! Dışarı çıkarken aman dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu. Meteoroloji; Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya illerini kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı konusunda uyardı.

"ULAŞIMDA AKSAMALAR MEYDANA GELEBİLİR"

Cumartesi günü 06.00'dan gece 23.00'a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya illeri genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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