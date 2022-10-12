Meteoroloji o illeri tek tek saydı! Yerel sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu...

Meteorolojinin 12 Ekim 2022 Çarşamba gününün hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmeye göre 8 ilde yerel olmak üzere sağanak yağışın etkili olacağı, kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yeni güne başlarken hava durumu vatandaşların odağında yer alıyor. Özellikle soğuk havalar yerine güneşli bir hava yurt genelinde etkili olurken son durumu merak edenler için 12 Ekim 2022 Çarşamba gününün hava durumu ve "Hava bugün nasıl olacak?" sorusunun yanıtı haberimizde...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 12 Ekim 2022 Çarşamba gününün hava durumu için şu ifadeler kullanıldı:

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatısı ve Ankara'nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sakarya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji o illeri tek tek saydı! Yerel sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin sisli, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Meteoroloji o illeri tek tek saydı! Yerel sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta ile Antalya'nın kuzeybatı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Elmalı ve Korkuteli ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji o illeri tek tek saydı! Yerel sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Ankara'nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla il genelinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney çevreleri (Haymana, Şereflikoçhisar ve Gölbaşı ilçeleri) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

Meteoroloji o illeri tek tek saydı! Yerel sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu

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