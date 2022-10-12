Meteoroloji o illeri tek tek saydı! Yerel sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu...

Yeni güne başlarken hava durumu vatandaşların odağında yer alıyor. Özellikle soğuk havalar yerine güneşli bir hava yurt genelinde etkili olurken son durumu merak edenler için 12 Ekim 2022 Çarşamba gününün hava durumu ve "Hava bugün nasıl olacak?" sorusunun yanıtı haberimizde...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 12 Ekim 2022 Çarşamba gününün hava durumu için şu ifadeler kullanıldı:
Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatısı ve Ankara'nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sakarya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin sisli, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta ile Antalya'nın kuzeybatı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Elmalı ve Korkuteli ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Ankara'nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla il genelinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney çevreleri (Haymana, Şereflikoçhisar ve Gölbaşı ilçeleri) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu