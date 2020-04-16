Meteoroloji o illeri uyardı: Hava sıcaklıkları azalıyor ve kuvvetli rüzgar geliyor
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde araştırılıyor. MGM'den yapılan açıklamada ise kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığının azalacağı bazı bölgelerde ise rüzgarın etkili olacağı duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor
Peki bugün hava nasıl olacak? İşte tüm ayrıntılar...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Aydın, Muğla, Eskişehir, Kırıkkale, ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Aydın, Muğla ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de akşam saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ve doğusu ile Eskişehir, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde güney kesimleri hafif sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) sabah saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah saatlerinde yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah saatlerinde Güney Ege sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinde 7 (60 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) yer yer 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, sabah saatlerinden Batı Akdeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusu ile sabah saatlerinde geneli kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yer yer 6 (50 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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