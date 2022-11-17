Meteoroloji saat vererek il il uyardı! Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkili olacak! İşte il il hava durumu

Meteorolojinin değerlendirmelerine göre 17 Kasım 2022 Pazartesi gününde 6 bölgede etkili olacak yağışların yağmur, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı, iki bölgede yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olabileceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye, uzun bir aranın ardından yeniden yağışlı havanın etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı hava durumu tahminine göre yurdun birçok kesiminde yağışlı hava etkili olacak, bazı bölgelerde yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak. Bu kapsamda yeni güne başlarken hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 17 Kasım 2022 Perşembe gününün hava durumu haberimizde...

17 KASIM 2022 PERŞEMBE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 17 Kasım 2022 Perşembe gününün hava durumu tahmininde şu değerlendirmelere yer verildi:

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu( Malatya dışında) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji saat vererek il il uyardı! Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkili olacak! İşte il il hava durumu

HAVA SICAKLIĞI

Marmara ile doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına(40-80 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

Meteoroloji saat vererek il il uyardı! Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkili olacak! İşte il il hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa), Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Çankırı çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 14°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji saat vererek il il uyardı! Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkili olacak! İşte il il hava durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Meteoroloji saat vererek il il uyardı! Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkili olacak! İşte il il hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

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