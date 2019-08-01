Yarın hava nasıl olacak? | 2 Ağustos hava durumu

MGM'den yarın yurdumuzun birçok bölgesi için sağanak yağış beklendiğine dair uyarı yapıldı. Peki yarın hava nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

MGM'den yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı ön görülüyor.

Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi...

Sağanağın bu akşam saatlerinden itibaren Uşak, Isparta, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Kütahya'nın güneyi, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Eskişehir'in güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak etkili olacağı öngörülüyor.

Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.

02 AĞUSTOS CUMA HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİNİ