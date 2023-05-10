Meteoroloji uyardı! Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı etkili olacak

Meteoroloji genel müdürlüğü yaptığı açıklamada Yurdun batı kesimlerde yarın Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı etkili olacağını belirterek o illerdeki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu .

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Meteoroloji uyardı! Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı etkili olacak

Meteoroloji genel müdürlüğü yarın için batı illerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle özelikle Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı etkili olacağını duyurarak o illerdeki vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

ÜLKENİN BATI KESİMİ İÇİN UYARIDA BULUNDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yurdun batı kesimlerinde yarın görülecek gök gürültülü sağanak öğle saatlerinden sonra Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya ve Eskişehir çevreleri ile Burdur'un batı, Konya'nın kuzeybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Meteoroloji uyardı! Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı etkili olacak

ANİ SEL, SU BASKINI, YILDIRIM, YEREL DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

KAYNAK: AA

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