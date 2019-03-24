Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sinop, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki 24 Mart Pazar günü yurt genelinde hava nasıl olacak. Ayrıntılar haberimizde...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu (Iğdır ve Malatya hariç) ile Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bitlis ve Muş çevreleri ile Batman’ın kuzeyi, Siirt’in ve Şırnak’ın doğusunda yoğun kar (20-50 cm), Bingöl, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa’nın doğusunda kuvvetli yağış (21-50 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede (5C ila 9C) düşecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 7

İstanbul: Parçalı bulutlu 13

İzmir: Parçalı bulutlu 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20

Bursa: Parçalı bulutlu 10

Antalya: Parçalı bulutlu 23

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 9

24 MART HARİTALI HAVA TAHMİNİ