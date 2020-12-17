Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul'un kuzeyi, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Hatay ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

​​​​​​​MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Kocaeli ve Sakarya ile gece saatlerinde Bursa çevrelerinin yer yer hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 7°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Iğdfır, Ağrı, ve Van çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu