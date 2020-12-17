Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve don olayına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen son verilere göre, Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul'un kuzeyi, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Hatay ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Kocaeli ve Sakarya ile gece saatlerinde Bursa çevrelerinin yer yer hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
YOZGAT °C, 7°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇORUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Iğdfır, Ağrı, ve Van çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu