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Meteoroloji uyardı: Gelecek hafta 5 gün yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, salı gününden başlayan beş günlük yağışlı bir sürece girileceğini belirtti. Birçok ilde seyredecek olan yağışlı hava İstanbul’da da etkisini gösterecek.

Meteoroloji uyardı: Gelecek hafta 5 gün yağış bekleniyor

Gelecek hafta 28 Eylül - 2 Ekim tarihleri arası için Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış uyarısı verdi. İstanbul dahil olmak üzere birçok şehirde etkisi hissedilecek olan yağışlarla beraber sıcaklıkların batı, iç ve güney kesimlerde mevsim normalleri düzeyinde olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR BEŞ GÜN SÜRECEK

Resmi site üzerinden açıklamada bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin raporunda 28.09.2021-02.10.2021 tarihleri aralığında İstanbul dahil olmak üzere birçok sayıda ilin yağışlı havanın etkisi altında olacağı bildirdi.

Meteoroloji uyardı: Gelecek hafta 5 gün yağış bekleniyor

Yurt genelinde bir müddettir mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların gelecek hafta normal seyrine döneceği belirtiliyor. Yağış beklenen bölgeler; Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu’nun belirli bölgeleri.

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