Meteoroloji uyardı! İki bölgeye çığ uyarısı yapıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama sonrası Ardahan'da yoğun kar ve tipi etkili olmaya başladı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde trafikte aksamaya neden olan kar fırtınasına dikkat çeken meteoroloji genel müdürlüğü çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji uyardı! İki bölgeye çığ uyarısı yapıldı!

Ardahan, Erzincan, Erzurum ve Bayburt'ta meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Kar nedeniyle birçok yol kapanırken, Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısına geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde yoğun kar ve tipiyle buzlanma meydana geldi. Uzmanlar trafikte olan vatandaşlara uyarıda bulundu. Kış lastiklerini takmalarını ve zincirsiz araç ile seyir halinde bulunmamaları konusunda uyarılar yaptı. Uzmanlar özellikle ağır tonajlı araçların zincirsiz yola çıkmamaları gerektiğine dikkat çekti.

Meteoroloji uyardı! İki bölgeye çığ uyarısı yapıldı!

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamada; “Son günlerde meydana gelen kar yağışlarıyla bölgemizde (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Bayburt) özellikle de dağlık alanlarda yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bölgemizde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

Meteoroloji uyardı! İki bölgeye çığ uyarısı yapıldı!

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