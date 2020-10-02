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Meteoroloji uyardı: Kuzeyde sağanak, doğu illerinde kuvvetli rüzgar

Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamada, gün içinde Rize, Artvin ve Trabzon'da sağanak, doğu illerinde kuvvetli rüzgar beklenirken vatandaşlar olumsuz hava koşulları karşısında tedbirli davranmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji uyardı: Kuzeyde sağanak, doğu illerinde kuvvetli rüzgar

Rize, Artvin ve Trabzon'da sağanak, doğu illerinde kuvvetli rüzgar beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Sinop ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Rüzgarın Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) olarak eseceği öngörüldüğünden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Berna Akkaya
Editör


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