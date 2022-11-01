Meteoroloji uyardı! O illerde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Kasım 2022 Salı gününe dair hava tahminlerini yayınladı. Güncel hava durumu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar ülkenin bazı illerinde etkisini göstermeye devam edecek. İşte il il hava durumu...

Melahat Ersoy
Editör
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Meteoroloji uyardı! O illerde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu...

1 Kasım 2022 Salı günü, havanın nasıl olacağı dışarı çıkacak ve işe gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili olacak. Hava durumunu merak edenler için "Hava bugün nasıl olacak 1 Kasım 2022 Salı?" sorusunun yanıtını sizler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

"HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 31 EKİM 2022 PAZARTESİ?"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 1 Kasım 2022 Salı gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin edildi:

"Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor."

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde, 1500 m üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji uyardı! O illerde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu...

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! O illerde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu...

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! O illerde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu...

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, kıyıları kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı! O illerde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu...

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu

HAKKÂRİ °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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