Haftanın ortasında işte il il hava durumu...

Yarın hava nasıl olacak? sorusu sıcak havalar etkisini sürdürürken İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bir çok ilde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne'nin güneyi, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Afyaonkarahisar, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 21 Mayıs hava durumu raporu.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40 - 60 km/sa), İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km / sa), İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz ile Sakarya, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumasuz şartlara karşı(Su baskını, Yıldırım, Yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın ; İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun Batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Sakarya çevreleri, Edirne'nin güney kesimleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri, akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bu sabah saatlerinde kuzeyi puslu ve yer yer sisli

KIRKLARELİ °C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile gece saatlerinden sonra İzmir, Manisa, Kütahya çevreleri ve Aydın'nın kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra göller yöresinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 38°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı ile Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 32°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatler Samsun hafif yağmurlu öğle saatlerinden sonra Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 36°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatler hafif yağmurlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 35°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 35°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı zamanla çok bulutlu , akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 gece 5 ila 7 (40-60 km/sa), , Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğu zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında zamanla 2,5m. Görüş: İyi, yağışta orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, zamanla güneyinde 2,0m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, gece kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, gece kuzeyinde 2,5m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz’de güneybatıdan 3 ila 5 zamanla 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, gece 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m batısında yer yer 2,0m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.