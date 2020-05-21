Meteoroloji uyardı: O illerimize yağış uyarısı, İşte 21 Mayıs il il hava durumu
21 Mayıs hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Marmara Bölgesi'nde Edirne'nin güney kesimleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerine sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbul'da ise bugün hava sıcaklığının 22 derece olması öngörülüyor.
Haftanın ortasında işte il il hava durumu...
Yarın hava nasıl olacak? sorusu sıcak havalar etkisini sürdürürken İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bir çok ilde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne'nin güneyi, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Afyaonkarahisar, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 21 Mayıs hava durumu raporu.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40 - 60 km/sa), İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurdun batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km / sa), İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz ile Sakarya, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumasuz şartlara karşı(Su baskını, Yıldırım, Yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın ; İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun Batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Sakarya çevreleri, Edirne'nin güney kesimleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri, akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bu sabah saatlerinde kuzeyi puslu ve yer yer sisli
KIRKLARELİ °C, 22°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 27°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile gece saatlerinden sonra İzmir, Manisa, Kütahya çevreleri ve Aydın'nın kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra göller yöresinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 38°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı ile Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 32°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 22°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatler Samsun hafif yağmurlu öğle saatlerinden sonra Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatler hafif yağmurlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 35°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 35°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı zamanla çok bulutlu , akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 gece 5 ila 7 (40-60 km/sa), , Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğu zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında zamanla 2,5m. Görüş: İyi, yağışta orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, zamanla güneyinde 2,0m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, gece kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, gece kuzeyinde 2,5m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz’de güneybatıdan 3 ila 5 zamanla 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, gece 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m batısında yer yer 2,0m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.
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