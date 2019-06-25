Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derece artmaya devam ediyor. Yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin kuzeyinde sağanak yağışların etkili olması beklenirken bazı bölgelerde sıcaklıklar 40 dereceyi aşabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya ile kuzeydoğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey, Giresun'un iç ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
YÜKSEK NEM
Sıcaklıklar mevsim normallerine inerken, Bursa kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklık ile birlikte yüksek nemin de beklenmekte olduğu ve bu durumun hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasına sebep olacağı ifade edildi.
Hava sıcaklıklarının artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 40°C
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