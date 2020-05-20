Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artmaya devam ediyor, İşte 20 Mayıs il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınna bilgilere göre, hava sıcaklıklarının Karadeniz’de 2 ila 5 derece artacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirildi.
Haftanın ikinci gününde işte il il hava durumu...
20 Mayıs hava durumu raporu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. En çok merak edilip araştırılanlar arasında ise “Bugün hava durumu nasıl?” sorusunun cevabı yer alıyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 20 Mayıs hava durumu raporunun detayları…
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile zamanla batı bölgelerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimleri ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Karadeniz'de 2 ila 5 derece artacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları yer yer pus ve sisli
KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları yer yer pus ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 38°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
TOKAT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa), zamanla güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
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