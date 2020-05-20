Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artmaya devam ediyor, İşte 20 Mayıs il il hava durumu

Haftanın ikinci gününde işte il il hava durumu...

20 Mayıs hava durumu raporu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. En çok merak edilip araştırılanlar arasında ise “Bugün hava durumu nasıl?” sorusunun cevabı yer alıyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 20 Mayıs hava durumu raporunun detayları…

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile zamanla batı bölgelerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimleri ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Karadeniz'de 2 ila 5 derece artacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları yer yer pus ve sisli

KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları yer yer pus ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 38°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

TOKAT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa), zamanla güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.