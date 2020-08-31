Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Meteorolojiden edinilen bilgilere göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ülke genelinde yağış beklenmezken Doğu Karadeniz kıyılarında parçalı bulutlu, diğer yerlerde de hava az bulutlu ve açık geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce bugünün hava tahminine ilişkin yapılan değerlendirmede,"Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." denildi.
Öte yandan hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın da genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK BUGÜN?
Meteoroloji verilerine göre yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HAVA BUGÜN KAÇ DERECE OLACAK İSTANBUL'DA ?
Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da hava bugün az bulutlu ve açık olacak. En düşük sıcaklık 23, en yüksek sıcaklık ise 31 derece olacak.
KOCAELİ 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 15°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 17°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 21°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 21°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 37°C
Az bulutlu
RİZE 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 19°C, 28°C
Az bulutlu
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KARS 9°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 43°C
Az bulutlu ve açık