Meteoroloji uzmanları açıkladı: İstanbul'a kar yeniden geliyor!

Meteoroloji uzmanları Orçun Bostancı ve Kerem Ökten hava durumuyla ilgili sosyal medyadan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ocak ayında kısa bir süre yağan karın ardından hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kar yağışı umutları sönerken müjde geldi.

Kentte 1985 ve 1987 yıllarında yaşanan yoğun kar yağışına benzer bir sistemin bir hafta sonra gelebileceğini belirten Bostancı paylaşımında; “1 hafta önceden sizlere ucundan bahsettiğim 1985 kışına benzer sinoptik desenlerin olabileceğini söylediğim sistem oluşmaya başladı. Yönünü İtalya'ya çevirmezse müthiş günler yaşayacağız, sistem kesinleşince sizlerden bir isteğim olacak ÖNEMLİ.” İfadelerini kullandı.

Kerem Ökten ise yaklaşan sistemi paylaştığı mesajlarında; “Size İstanbul olarak 2 metre kar ile aramızda 500 kilometre var desem inanır mısınız? Gözünüz kulağınız burada olsun. Pazartesi günü çok önemli. Buradan Devlet yetkililerini uyarmak zorundayım. Ülkemiz şiddetli bir tipi tehdidi altındadır. Önlem alınmak zorundadır. Can kaybı kaçınılmazdır. “ ifadelerinde bulundu.