Meteoroloji'nin yaptığı son hava raporuna göre ülke gelinde yaşanacak olan yağışlar; Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde hava sıcaklıkları özellikle iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak, Akdeniz'in Toroslar mevkisi ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden sel, su basını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Bölgede bulutlu hava, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Bölgeye bulutlu hava zaman zamanda yağışlı hava hakim olacak. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarında gök gürültülü sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

HATAY °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, sabah ilk saatlerde yüksek kesimleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Bölgedeki yağışların genellikle yağmur, sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu

KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Bölge genelinde aralıklı yağış olması tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, bu sabah saatleri ile akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, bu sabah saatleri ile akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in dik yamaçlarında oluşabilecek çığ tehlikesine dikkat.

ARTVİN °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Sabah saatlerinde doğu kesimleri ile zamanla bölge genelinde aralıklı yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, genellikle yağmur, doğusu ile zamanla kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 9°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu

KARS °C, 10°C

Çok bulutlu, bu sabah saatleri ile gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu hava hakimiyetini korurken akşam saatlerinde bölge genelinde yağış etkili olacak. Rüzgarın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C

Çok bulutlu, bu sabah saatleri ile akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Çok bulutlu