Meteoroloji yetkililerinden kar ve sağanak yağış uyarısı|17 Mart Çarşamba hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son hava tahminlerine göre ülke genelinde bugün bulutlu havanın hakim olması beklenirken Şanlıurfa dışında kalan bütün illerimizde aralıklı olarak yağışlı ve sağanak bir havanın etkili olması bekleniyor. İşte il il 17 Mart Çarşamba hava durumu...
Meteoroloji'nin yaptığı son hava raporuna göre ülke gelinde yaşanacak olan yağışlar; Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülke genelinde hava sıcaklıkları özellikle iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak, Akdeniz'in Toroslar mevkisi ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden sel, su basını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Bölgede bulutlu hava, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Bölgeye bulutlu hava zaman zamanda yağışlı hava hakim olacak. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarında gök gürültülü sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, sabah ilk saatlerde yüksek kesimleri kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Bölgedeki yağışların genellikle yağmur, sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu
KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SİVAS °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde aralıklı yağış olması tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, bu sabah saatleri ile akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, bu sabah saatleri ile akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in dik yamaçlarında oluşabilecek çığ tehlikesine dikkat.
ARTVİN °C, 19°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
GÜMÜŞHANE °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Sabah saatlerinde doğu kesimleri ile zamanla bölge genelinde aralıklı yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, genellikle yağmur, doğusu ile zamanla kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 9°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
HAKKARİ °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu
KARS °C, 10°C
Çok bulutlu, bu sabah saatleri ile gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu hava hakimiyetini korurken akşam saatlerinde bölge genelinde yağış etkili olacak. Rüzgarın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 17°C
Çok bulutlu, bu sabah saatleri ile akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Çok bulutlu