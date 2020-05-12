Haftanın bu ikinci gününde işte il il hava durumu...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR NASIL OLACAK?

Genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 17°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 15°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 9°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 9°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 12°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 7°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 10°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Fırtına beklenmiyor.