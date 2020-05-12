Meteoroloji'den 12 Mayıs hava durumu! Sıcaklıklar artıyor, yaz geliyor
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülürken hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı düşünülüyor. İstanbul'da ise hava 29°C parçalı ve az bulutlu. İşte detaylı il il hava durumu
Haftanın bu ikinci gününde işte il il hava durumu...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR NASIL OLACAK?
Genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 9°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 7°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 10°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?
Fırtına beklenmiyor.
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