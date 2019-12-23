Meteoroloji'den 14 il için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir çok il için uyarı yapıldı. MGM'nin açıklamasına göre; Muğla, Aydın, Mersin, Adana, Antalya, İzmir, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Denizli, Burdur, Isparta, Karaman ve Konya'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteroloji Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Yağışların hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği, hafta ortasından itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği öngörülüyor.

Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları, Manisa, Denizli, Bursur, Isparta ve Karaman çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli(30-60 kg/m2), Aydın, Muğla, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde şiddetli(51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 – 90 km/ saat) yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına(100 km/ saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNE DÜŞECEK! KAR BEKLENİYOR!

Yağışların hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği, hafta ortasından itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği öngörülüyor.

Yüksek basınç ve sıcak hava nedeniyle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı havayla birlikte hafta başında batı bölgelerden başlayarak azalması ve Türkiye genelinde mevsim normalleri seviyesine inmesi bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde çarşamba akşamına kadar devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın bugün güneybatı yönünden fırtına şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği, rüzgarın güneybatı yönlerden cumartesi günü kuvvetli, pazar günü de fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de ise cumartesi günü başlayan yağışların pazar bugün devam edeceği ve yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Bu bölgedeki yağışların pazartesi günü gök gürültülü sağanak şeklinde ve kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 – 90 km/ saat) yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına(100 km/ saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın merkez ve batı ilçeleri, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin ve Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 – 90 km/ saat) yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına(100 km/ saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor.

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Konya'nın güney ilçeleri ile Karaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 – 90 km/ saat)şeklinde esmesi bekleniyor.

ŞEHİR ŞEHİR BÖLGE BÖLGE HARİTALI HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği athmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 – 90 km/ saat) yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına(100 km/ saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MALATYA °C, 5°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

VAN °C, 8°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

ANTEP °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

ŞANLIURFA °C, 11°C

Az bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağış, sel ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya’nın Alanya ilçesinde sert esen rüzgar dev dalgalar oluştu.

AYVALIK'TA BİRÇOK İŞYERİ SULAR ALTINDA KALDI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetlenen sağanak yağış, birçok işyerini sular altında bıraktı.

İlçe merkezinde bir çok cadde ve sokağın sular altında kaldığı Ayvalık’ta sağanak yağış hayatı felç etti. Ayvalık merkezde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Aşıklar Köprüsü ve Macaron mevkiinde yağmur suları araçlara ve yayalara geçit vermezken, Ayvalık ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü’nde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Eski Garaj’da bir çok işyerini su basarken, ilçenin Sarımsaklı ve Bilentur mevkilerinde de bir evin bodrum katları yağmur suları ile doldu.