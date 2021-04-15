Meteoroloji'den 15 Nisan 2021 Perşembe hava durumu uyarısı: Hem yağmur hem sıcaklık!

Bugün hava nasıl olacak? Kar, yağmur var mı? Havalar ısınacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa'da hava bugün nasıl? Koronavirüs salgını sürecinde Türkiye bir süredir soğuk havalarla boğuşuyordu. Nisan ayında da bir çok bölgede kar, sağanak yağış ve soğuk hava etkili olmuştu. Meteoroloji'den gelen açıklamaya göre sıcak havalar geldi. Nisan yağmurları bugün bir çok ilde kendini gösterecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. İşte bölge bölge il il hava durumu...



MARMARA

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası, öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

ADIYAMAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu