Meteoroloji'den 15 Nisan 2021 Perşembe hava durumu uyarısı: Hem yağmur hem sıcaklık!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Nisan Perşembe günlük hava durumu tahminlerini yayımladı. Hem sağanak gelecek, hem sıcaklık artacak. Bugün Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Göller Yöresi ile Ege ve İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde seyredecek. İşte il il günlük hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? Kar, yağmur var mı? Havalar ısınacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa'da hava bugün nasıl? Koronavirüs salgını sürecinde Türkiye bir süredir soğuk havalarla boğuşuyordu. Nisan ayında da bir çok bölgede kar, sağanak yağış ve soğuk hava etkili olmuştu. Meteoroloji'den gelen açıklamaya göre sıcak havalar geldi. Nisan yağmurları bugün bir çok ilde kendini gösterecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. İşte bölge bölge il il hava durumu...
MARMARA
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası, öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri sağanak yağışlı
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
IĞDIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
ADIYAMAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu