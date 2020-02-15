Meteoroloji'den 3 il için yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ve Bolu ile Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞMURLU HAVA BEKLENİYOR

Bugün havanın yağmurlu olacağı tahmin edilen kentte, sıcaklıklar en düşük 7, en yüksek 10 derece olacak.

Hafif yağmurlu geçmesi beklenen pazar günü ise en düşük 7 derece olacak hava sıcaklığı, 11 dereceye kadar çıkacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların İzmir'in güney kesimleri, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANKARA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli ve hafif yağmurlu.

İSTANBUL: 10, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

İZMİR: 13, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE: 12, Çok bulutlu, zamanla hafif yağmurlu.

KOCAELİ: 10, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

KÜTAHYA: 6, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

MUĞLA: 10, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu.

ANTALYA: 13, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

HATAY: 7, Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu.

ESKİŞEHİR: 5, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

KAYSERİ: 3, Parçalı, zamanla çok bulutlu.

SİVAS: -2, Parçalı, zamanla çok bulutlu.

BOLU: 6, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

ZONGULDAK: 10, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

SAMSUN: 15, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 12, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: -2, Parçalı bulutlu.

KARS: -2, Parçalı bulutlu.

MALATYA: -4, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif kar yağışlı.

VAN: -1, Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 3, Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, sabah saatlerinde puslu ve sisli.

GAZİANTEP: 2, Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı.

ŞANLIURFA: 5, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı.

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