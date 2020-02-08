Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı!

9 Şubat Pazar gününün hava sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. İşte hava durumu raporu...

3 BÖLGEYE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun Doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI YAPILDI

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı eksi 2

İstanbul: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 6

Adana: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 9

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 11

Samsun: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3

Trabzon: Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı 3

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı eksi 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 6