Meteoroloji'den il il kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart 2021 tarihli hava durumu raporuna göre, hafta başında tüm yurt yağışlı havanın etkisi altına girecek. Batı Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Çanakkale il geneli, Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde ise kuvvetli yağış görülecek. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu raporunu yayımladı. Bir çok ilimizde kuvvetli yağış beklenirken, bazı illerimizde ise kar vatandaşlara zorluklar çıkartacak. Yetkililer kuvvetli yağış, tam fırtına ve kar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor.
Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege ile İç Anadolu’nun güneyinde kısa süreli kuvvetli ve tam fırtınalı rüzgar beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte bölge bölge il il hava durumu...
MARMARA
ÇANAKKALE °C, 16°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA °C, 24°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
HAKKARİ °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
KARS °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı