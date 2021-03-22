Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu raporunu yayımladı. Bir çok ilimizde kuvvetli yağış beklenirken, bazı illerimizde ise kar vatandaşlara zorluklar çıkartacak. Yetkililer kuvvetli yağış, tam fırtına ve kar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor.

Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege ile İç Anadolu’nun güneyinde kısa süreli kuvvetli ve tam fırtınalı rüzgar beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte bölge bölge il il hava durumu...

MARMARA

ÇANAKKALE °C, 16°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA °C, 24°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

HAKKARİ °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

KARS °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı